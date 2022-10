Milan, i gol di Giroud mancano da cinque partite

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Che sia titolare certamente o inserito in qualche ballottaggio per Olivier Giroud non fa differenza. Il francese, in attesa di capire se partirà dall'inizio contro il Monza nel match di sabato a San Siro, continua a lavorare a Milanello con grande serietà, nonostante il gol manchi dalla gara contro il Napoli. L'ex Chelsea scrive su Instagram: "Concentrazione e determinazione".