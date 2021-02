Milan, i migliori cannonieri rossoneri dal 1980 in avanti: Ibrahimovic al quinto posto

Guardando a classifiche, statistiche e numeri non si può nascondere il fatto che Zlatan Ibrahimovic sia entrato prepotentemente nella storia del Milan. Ripensando alla recente storia rossonera e sottolineando i migliori cannonieri del Milan dal 1980 in avanti, la leggenda svedese si piazza accanto ad altri campioni che hanno fatto la storia del Milan. Questa la classifica dei migliori attaccanti del Milan dagli anni 80 in avanti:

Andriy Shevchenko - 175 goals

Pippo Inzaghi - 126 goals

Marco van Basten - 124 goals

Kaká - 124 goals

Zlatan Ibrahimovic - 83 goals