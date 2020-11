Milan, i numeri dei rossoneri senza Ibrahimovic in campo

C'è un po' di preoccupazione in casa rossonera per l'infortunio di Zlatan Ibrahimovic: il Milan rischia infatti di dover fare a meno del suo leader per circa tre settimane. Ma come è andato il Diavolo senza lo svedese da quando è tornato a gennaio a Milanello? La squadra di Pioli ha giocato finora nove match senza Ibra e non ha mai perso: il bilancio parla infatti di sette vittorie e due pareggi.