Tra i grandi protagonisti della stagione rossonera, sicuramente figura il nome di Theo Hernandez. Lo spagnolo, sin qui, è stato non solo una guida per il Milan ma uno tra i migliori calciatori della Serie A. E i numeri, in questo senso, lo confermano. Il terzino francese, infatti, oltre ai 5 gol e ai due assist messi a segno ha registrato una media di 2 dribbling, 2 recuperi e 2 passaggi chiave a partita.