Milan, i numeri di Tonali in questa prima parte di stagione

Sandro Tonali ha avuto una crescita esponenziale rispetto alla scorsa stagione, diventando un elemento fondamentale del Milan di Stefano Pioli. Ecco i suoi numeri in questa prima parte della stagione 2021-2022:

PRESENZE: 25 (19 in Serie A e 6 in Champions League)

MINUTI GIOCATI: 1511' (1178' in Serie A e 333' in Champions Legue)

GOL: 2 (contro Cagliari e Atalanta in campionato)

ASSIST: 1

CARTELLINI GIALLI: 4 (tutti in Serie A)

PARTITE DA TITOLARE: 18 (14 in campionato e 4 in Champions League)