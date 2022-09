Milan, i numeri di Yacine Adli in questo inizio di stagione

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Dopo l'ottimo pre campionato da protagonista, il nuovo numero 7 del Milan Yacine Adli ha trovato poco spazio in gare ufficiali, venendo anche escluso (per il momento) dalla lista Champions. Il trequartista franco-algerino ha giocato solo 54 minuti nelle sette gare di campionato in cui era a disposizione, scendendo in campo solo tre volte per gli spezzoni finali contro Bologna, Sassuolo e Napoli.