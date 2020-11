Milan, i numeri impressionanti dei rossoneri in questo avvio di stagione

L'edizione odierna del Corriere della Sera riporta questa mattina i numeri impressionanti del Milan in questo avvio di stagione: i rossoneri di Pioli sono infatti primi da soli in classifica con 16 punti, hanno vinto cinque delle prime sei giornate come Capello nellla Serie A 1995/96 e Ancelotti nel campionato 2003/04 e, con il successo di ieri in casa dell'Udinese, hanno allungato a 24 la serie di risultati utili di fila.