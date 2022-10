Milan, i prossimi impegni: due gare toste in trasferta

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo la vittoria per 4-1 a San Siro contro il Monza, il Milan è atteso da due trasferte molto complicate: martedì alle 21 a Zagabria contro la Dinamo, nella sfida valida per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League, e domenica 30 ottobre all'Olimpico Grande Torino contro i granata di Juric, nel match valido per la 12esima giornata di Serie A.