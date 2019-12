Milan, i rossoneri hanno perso una partita con 5 gol di scarto per la quarta volta in Serie A

Come riporta Opta su Twitter al termine di Atalanta-Milan 5-0, la squadra rossonera ha perso una partita con cinque gol di scarto per la quarta volta nella sua storia in Serie A: non ha mai fatto peggio nella competizione (ultimo precedente nel maggio 1998 contro la Roma).

