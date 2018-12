Milan, i rossoneri non hanno mai vinto in trasferta contro squadre greche

Secondo quanto riferisce il sito ufficiale dell'UEFA in vista di Olympiacos-Milan di domani sera, la squadra rossonera non ha mai vinto nella sua storia in trasferta contro formazioni greche in competizioni europee (bilancio di 4 pareggi e una sconfitta). Le uniche vittorie milaniste in Grecia sono tre finali (una di Coppa delle Coppe e due di Champions League).