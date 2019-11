Milan, i rossoneri si scontrano con i portieri di Torino

Se è vero che nella città di Torino, pur raccogliendo zero punti, il Milan ha offerto le sue due migliori prestazioni stagionali fino a questo momento, è altrettanto vero che proprio contro i rossoneri ci sono state due grandi prestazioni da parte di due portieri importanti: Salvatore Sirigu e Wojciech Szczęsny, entrambi nazionali nei rispettivi Paesi.



In Torino-Milan il portiere sardo dei granata si era superato sia nel primo tempo che nel secondo. In particolare, sul colpo di testa di Leão che avrebbe potuto consentire al Milan di raddoppiare e sul colpo di testa nel finale di Piątek quando sembrava fosse arrivata davvero la palla del pareggio rossonero.



Sirigu dunque fra i migliori in campo di Torino-Milan, la stessa sorte toccata nel posticipo domenicale al portiere polacco della Juventus. La prima grande giocata del numero uno bianconero è stata sul colpo di testa di Paquetá, letteralmente tolto dalla striscia di porta sotto la traversa nella quale si stava infilando.



Poi il portiere della Juventus ha avuto modo di disimpegnarsi ripetutamente anche sul tiro insidioso di Theo Hernández, sui tiri di Piątek e sulle conclusioni pericolose da parte di Hakan Çalhanoğlu. Due numeri uno nel vero senso della parola, in due serate torinesi in cui il Milan ha segnato un solo su rigore in 180 minuti anche a causa delle loro prodezze.