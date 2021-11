Milan, i tempi per l'impresa sono maturi

L’impresa è possibile, classifica alla mano ed ancor di più in relazione alle dinamiche di gioco che il Milan di Pioli si sta dimostrando in grado di esprimere. Affrontare il Porto significa fronteggiare un avversario che per definizione impedisce che le trame di gioco dell’avversario abbiano successo ma al contrario tende a far giocare male chi ha di fronte.

Una verità che ha trovato compimento assoluto nella gara d’andata del do Dragao ma che i rossoneri delle ultime settimane e visti a Roma hanno tutte le potenzialità di poter annullare e smentire.

Del resto, con un successo la squadra di Pioli si ritroverebbe a tallonare i portoghesi ed attendere l’esito del confronto diretto tra Atletico Madrid e Liverpool con la prospettiva di trovarsi ad un solo punto anche dai ragazzi di Simeone in caso di sconfitta contro i Reds.

Insomma un quadro ben diverso da quello catastrofista che ha contraddistinto il commento alle prime settimana di campagna europea per i rossoneri. E’ tempo di svolta, ed i tempi sono maturi.