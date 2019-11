La prospettiva del ritorno al Milan è allettante per Ibrahimovic, ma anche rischiosa. Zlatan, infatti, è un eroe da queste pari e a 38 anni, dopo il passaggio nel campionato francese e gli anni nella Major League Soccer, tornare in Serie A potrebbe rivelarsi faticoso. Come riporta La Gazzetta dello Sport, è un passo che Ibra compirà soltanto se sarà convinto di potercela fare.