Milan Ibradipendente? I numeri dicono altro: nove vittorie e tre pareggi senza lo svedese

Nonostante l'avvio chock, il Milan visto questa sera contro il Celtic ha vinto e convinto, per l'ennesima volta da mesi a questa parte. I rossoneri non sono più una sorpresa, anzi. Mister Pioli ha il merito di aver trasformato il Milan in una solida realtà, anche grazie all'aiuto di un campione senza tempo come Zlatan Ibrahimovic. È innegabile che la squadra si sia trasformata soprattutto grazie allo svedese, ma affermare che il Milan sia Ibradipendente è sbagliato. Lo svedese è ovviamente un punto fermo del gruppo, ma i numeri dicono che quando Zlatan non c'è il Milan vince lo stesso: 9 vittorie e 3 pareggi con ben 24 gol segnati e 9 subiti. Con o senza Ibra il Milan continua a convincere.