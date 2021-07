Milan, Ibrahimovic è fra i calciatori più vincenti di sempre: 31 titoli in carriera per lui

I colleghi della redazione di Goal.com, hanno stilato la classifica dei calciatori che in carriera hanno vinto più titoli. Fra i primi, troviamo anche Zlatan Ibrahimovic a quota 31. Lo svedese del Milan, in questa speciale graduatoria figura all’11esimo posto. I trofei di Ibrahimovic potevano essere 33 se i 2 scudetti vinti con la Juventus non fossero stati tolti per i noti fatti di Calciopoli. A comandare questa classifica troviamo Dani Alves (42), seguito da Messi (38), Maxwell e Iniesta (37) e Giggs (36).