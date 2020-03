Milan, Ibrahimovic è il miglior marcatore della decade: 45 gol in 69 presenze

Con il gol al Genoa, Zlatan Ibrahimovic ha siglato il suo 60° gol con la maglia del Milan. Questa rete, in particolare, certifica come Ibrahimovic sia uno dei giocatori più incisivi negli ultimi anni della storia rossonera e in particolare come dal 2010/2011 sia il miglior marcatore del Milan in Serie A. Questi i dati:

Ibrahimovic, 45 gol in 69 presenze

Bacca, 31 gol in 70 partite

Bonaventura, 29 gol in 143 partite

Balotelli, 27 gol in 63 partite

Robinho, 25 gol in 108 partite