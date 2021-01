Milan, Ibrahimovic intravede il traguardo dei 500 gol con maglie di club

Zlatan Ibrahimovic e tutto il Milan vogliono riprendersi subito dopo la pesante sconfitta contro l’Atalanta in campionato. In particolare, l’asso svedese, ha nel mirino il traguardo dei 500 gol in carriera con maglie di club. Attualmente Ibrahimovic è a quota 498 (18 Malmoe, 48 Ajax, 26 Juventus, 66 Inter, 22 Barcellona, 156 Psg, 29 Manchester United, 53 L.A. Galaxy e 80 Milan). Considerando che con la nazionale, comprese le giovanili, Ibrahimovic ha messo a segno 69 gol, in totale in carriera si trova a quota 567.