Milan, il bilancio delle ultime cinque partite sul campo del Verona

Il bilancio delle ultime trasferte del Milan in quel di Verona contro l’Hellas, è negativo. Infatti, dalla stagione 2013/2014, i rossoneri hanno giocato 5 volte fuori casa contro i gialloblu, perdendo in 3 occasioni e vincendo nelle restanti 2 partite. Il Verona di Ivan Juric è una squadra insidiosa che sa come mettere in difficoltà le big. Nella passata stagione al Bentegodi, la Juventus di Maurizio Sarri perse. Ora il Milan, dopo il pareggio casalingo contro l’Udinese, è chiamato a reagire per continuare a mantenere un buon margine di distacco sulle inseguitrici.