Milan, il CSR & Sustainability Manager invitato oggi a Roma dalla UEFA

Come riportato in una nota su Twitter dall'AC Milan, oggi "il CSR & Sustainability Manager del Club rossonero Martino Roghi è stato invitato al Workshop annuale UEFA Club Licensing and Financial Sustainability a Roma da Uefa e FIGC per parlare dei progetti di responsabilità sociale dell'AC Milan alle Federazioni calcistiche europee".

Today our CSR & Sustainability Manager Martino Roghi was invited to the UEFA Club Licensing and Financial Sustainability Annual Workshop in Rome by @UEFA and @FIGC to speak about AC Milan’s social responsibility projects to European Football Federations. #WeRespAct pic.twitter.com/z96D0lXVEd