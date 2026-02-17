Milan, il gol di Loftus-Cheek contro il Pisa è arrivato dopo una sequenza di 27 passaggi: record nella Serie A 2025/26
MilanNews.it
Il Milan ha espugnato venerdì il campo del Pisa per 2-1. A portare in vantaggio il Diavolo durante il primo è stato Ruben Loftus-Cheek con un bel colpo di testa su cross dalla destra di Zachary Athekame. La rete dell'inglese ha fatto registrare un record nella Serie A 2025-2026: è stato il gol arrivato con la sequenza di passaggi più lunga in questo campionato (27).
Lo scrive Opta su X: "Il gol di Ruben Loftus-Cheek contro il Pisa è arrivato dopo una sequenza di 27 passaggi: record nella Serie A 2025/26. Costruzione".
27 - Il gol di Ruben Loftus-Cheek contro il Pisa è arrivato dopo una sequenza di 27 passaggi: record nella Serie A 2025/26. Costruzione.#SerieA pic.twitter.com/C0jw3ufL5H— OptaPaolo (@OptaPaolo) February 17, 2026
Pubblicità
News
Lazio, Lotito presenta il progetto di riqualificazione dello stadio Flaminio: "Possibile sede per Euro 2032"
Milan, il gol di Loftus-Cheek contro il Pisa è arrivato dopo una sequenza di 27 passaggi: record nella Serie A 2025/26
Cosa filtra sul futuro di Modric al Milan. Il Var così non serve! Ridate credibilità al calcio italianodi Antonio Vitiello
Le più lette
1 Cosa filtra sul futuro di Modric al Milan. Il Var così non serve! Ridate credibilità al calcio italiano
16/02 Sport dilettantistico, agevolazioni per attrezzature e riqualificazione degli impianti: l’accordo tra Icsc e Asi
16/02 Nel torneo dei cascatori Bastoni nella bufera. Sotto accusa le regole assurde del Var e il sistema arbitrale
10/02 Cento anni di Napoli e Fiorentina, la Zecca conia le monete d’argento da 5 euro: ecco come sono
09/02 Nella domenica delle medaglie olimpiche l’Inter spazza via anche il Sassuolo (5-0), Juve-Lazio 2-2
Primo Piano
Kirovski a Milan TV: "Obiettivo numero uno è far crescere i nostri giovani. Bartesaghi è il nostro esempio"
Pietro MazzaraLa vergogna di Inter-Juve e parlano pure. La Serie A deve tifare Milan per rimanere viva. Max, il 4-3-3 "apre" la tua squadra
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com