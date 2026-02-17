Milan, il gol di Loftus-Cheek contro il Pisa è arrivato dopo una sequenza di 27 passaggi: record nella Serie A 2025/26

Milan, il gol di Loftus-Cheek contro il Pisa è arrivato dopo una sequenza di 27 passaggi: record nella Serie A 2025/26
di Enrico Ferrazzi

Il Milan ha espugnato venerdì il campo del Pisa per 2-1. A portare in vantaggio il Diavolo durante il primo è stato Ruben Loftus-Cheek con un bel colpo di testa su cross dalla destra di Zachary Athekame. La rete dell'inglese ha fatto registrare un record nella Serie A 2025-2026: è stato il gol arrivato con la sequenza di passaggi più lunga in questo campionato (27). 

Lo scrive Opta su X: "Il gol di Ruben Loftus-Cheek contro il Pisa è arrivato dopo una sequenza di 27 passaggi: record nella Serie A 2025/26. Costruzione".