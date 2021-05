Milan, il messaggio per i tifosi: "Non vediamo l'ora di potervi riaccogliere a San Siro"

Intervenuto con un Tweet sul proprio profilo Twitter ufficiale il Milan ha voluto mostrare il legame della squadra con i tifosi. In vista della gara con il Cagliari di domani sera, i canali social del Milan hanno postato un video che dimostra quanto i tifosi manchino a San Siro. "Non vediamo l'ora di potervi riaccogliere a San Siro, di nuovo al nostro fianco" è stata la didascalia del post.

We can't wait to see you back in San Siro, right where you should be, for more Fly Better moments to come ❤️



Non vediamo l'ora di potervi riaccogliere a San Siro, di nuovo al nostro fianco ❤️#SempreMilan @emirates pic.twitter.com/1OWf10wm1d