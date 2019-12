Milan, il momento di Andrea Conti e Theo Hernandez

Al Milan sono tornate le fasce. Fase difensiva e fase offensiva, nessun compito e nessuna incombenza vengono tralasciate. Andrea Conti, particolarmente efficace nella fase difensiva senza disdegnare le puntate in avanti, e Theo Hernández, crack offensivo senza amnesie nella fase difensiva. La situazione di Parma è la stessa che già si era colta contro Juventus e Napoli. Tutto questo sta accadendo, per entrambi, nonostante tutte le notevoli contrarietà che i due ragazzi si sono lasciati alle spalle. Nel settembre 2017 e nell'aprile 2018, Andrea Conti è stato operato due volte, rimanendo in apprensione e perdendo sia la Nazionale che il posto da titolare in maglia rossonera. Proprio a Parma, dove si erano levate voci di mercato estive sul suo conto, è arrivata invece una prestazione da migliore in campo.



Dal canto suo, anche Theo Hernández ha dovuto scollinare due volte. Voleva trovare fiducia, dopo che il Real Madrid lo aveva collocato in prestito alla Real Sociedad. Appena approdato al Milan, proprio all'inizio della preparazione, proprio mentre stava facendo bene, si è infortunato a fine luglio a Kansas City nel corso della tournée americana contro il Bayern Monaco. Non era facile interrompere l'ascesa e ripartire. Theo lo ha fatto. Dopo due mesi abbondanti è tornato in campo da titolare a Torino contro i granata e, da quel momento, il suo è stato un crescendo di prestazioni. Dopo il palo nel derby sono arrivati tre gol buoni contro Genoa, Roma e Parma, un gol annullato contro la SPAL. Avanti così, su e giù per le fasce.