Milan, il "normal-one" Pioli sceglie il basso profilo

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina mette a confronto Conte e Pioli, due allenatori dal carattere opposto. Questa l’analisi della rosea sul tecnico rossonero, che ha deciso di non imporre il ritiro alla squadra la notte prima del derby (sarà facoltativo). Pioli usa la psicologia, ma sa essere severo. Il mister sceglie il basso profilo e considera l’ansia deleteria per una squadra giovane come quella milanista.