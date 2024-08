Milan, il pareggio alla prima di Serie A mancava dalla stagione 11/12

A Zapata e all'autogol di Thiaw rispondono Morata ed Okafor: tra rossoneri e granata finisce 2-2. Quello di ieri è il primo pareggio tra Milan e Torino in un esordio stagionale di Serie A; un successo dei rossoneri e uno dei granata nei due precedenti di questo tipo, riporta Opta. Inoltre il Milan non esordiva con un pareggio in Serie A dalla stagione 11/12, quando contro la Lazio finì 2-2.

Questo il tabellino di Milan-Torino di Serie A:

MILAN-TORINO 2-2

Marcatori: 30’ aut. Thiaw, 68’ Zapata, 89’ Morata, 90+5 Okafor.

LE FORMAZIONI:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria (dal 83’ Okafor), Tomori, Thiaw, Saelemaekers, Bennacer (dal 59’ Reijnders), Loftus-Cheek; Chukwueze (dal 59’ Theo Hernandez), Pulisic (dal 73’ Musah), Leao; Jovic (dal 59’ Morata);. A disp.: Raveyre, Torriani, Pavlovic, Terracciano, Gabbia. All. Paulo Fonseca.

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Coco, Masina; Bellanova (dal 87’Dembele), Linetty, Ricci, Ilic (dal 71’ Tameze), Lazaro (dal 87’ Sazonov); Zapata (dal 71’ Karamoh), Sanabria (dal 60’ Adams). A disp.: Paleari, Donnarumma, Dellavalle, Horvath, Ciammaglichella, Bianay, Njie. All. Paolo Vanoli.

Arbitro: Maresca di Napoli.

Ammoniti: 45’+2 Vojvoda, 45’+3 Ricci, 57’ Jovic, 88’ Tameze, 88’ Morata, 90’+6 Dembele.

Recupero: 4' 1T, 8’ 2T.