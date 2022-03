MilanNews.it

Come riportato da acmilan.com, il programma di oggi per il Milan prevede un allenamento al mattino a Milanello alla vigilia della sfida con l'Empoli, valida per la 29esima giornata di Serie A. Alle 14.30 si svolgerà la conferenza stampa pre partita di Mister Pioli: sarà possibile seguirla in diretta con il live testuale su MilanNews.it.