Milan, il programma delle prossime amichevoli: prima il Manchester United e poi il Feronikeli

Il Milan ha completato metà del programma delle amichevoli in programma per quest'estate. Dopo aver esordito contro il Bayer Monaco a Kansas City, i rossoneri hanno sfidato il Benfica a Foxborough, prima di tornare in Italia dalla mini tournée negli Stati Uniti. Ai rossoneri restano ora altre due amichevoli da giocare, prima di pensare al campionato, con inizio fissato il 25 agosto. Il Milan volerà domenica a Cardiff per sfidare il Manchester United di Pogba e compagni e poi in Kosovo contro il Feronikeli.