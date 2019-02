Piatek s'è dimostrato micidiale, tant'è che la sua media-gol è eccezionale non solo rispetto ai minuti in rossonero, ma soprattutto in rapporto ai palloni ricevuti, giocati e trasformati in gol. Ecco, come evidenzia il quotidiano Il Giornale, il prossimo compito di Gattuso è quello di riuscire a rifornire il Pistolero come meritano le sue qualità.