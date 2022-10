MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo la grande vittoria sulla Juventus, il Milan non ha troppo tempo per festeggiare: martedì 11 ottobre, infatti, a San Siro arriverà il Chelsea per la sfida valida per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League; calcio d'inizio fissato alle 21:00.