Milan, il prossimo impegno: rossoneri in campo tra meno di 60 ore

Dopo la vittoria sul Como, il Milan tornerà in campo domenica a San Siro alle 20:45 contro il Lecce.

PAGELLE COMO-MILAN

Maignan 7,5

Allora, premessa: l'area piccola è zona del portiere, ma non è affatto facile uscire su certi palloni con tanti uomini davanti. Certo, lui si chiama Maignan e sull'1-0 (così come su Comuzzo a Firenze) poteva fare sicuramente di più. Poi, tra i pali, sfodera il meglio del repertorio: paratoni su Douvikas, Nico Paz due volte e su Da Cunha.

Tomori 6,5

Sollecitato da chiunque dalla sua parte: non è sempre composto negli interventi, ma c'è.

Gabbia 6

Douvikas è un avvesario scomodo perché va sempre in verticale con le gambe veloci e non è facile tenerlo. Maignan lo aiuta con parate importanti.

De Winter 6

Sostituire Pavlovic non è facile e, infatti, il belga non lo fa. Nel senso che non lo si vede mai avventurarsi in avanti o impostare col mancino. Ma ci sta: non sono quelle le sue caratteristiche. Lui non fa una brutta figura in generale.

Saelemaekers 6,5

Decisamente affaticato, ma mette lo zampino anche oggi: suo il recupero palla da cui parte l'azione del rigore dell'1-1. Partita più di sostanza che di tecnica, ma quell'azione lì è senza dubbio determinante.

Fofana 5,5

Corre molto cercando di coprire i parecchi buchi lasciati oggi dai compagni. Tecnicamente, però, ne imbrocca poche. Evitabile anche il tiraccio dai 40 metri: non fanno per te, dai, Youssouf. Personalmente, comunque, aprezzo sempre l'impegno e la voglia, perché non si risparmia mai quando c'è da mettere una gamba in più. Non gli basterà per la sufficienza, ma è uno sprone.

Ricci (dal 69') 6

Entra per dare ordine: lo fa.

Modric 6

L'intensità del Como lo mette a dura prova dal punto di vista atletico: stavolta fatica a tenere i ritmi e a trovare le sue giocate. Allegri, però, lo toglie solo nel finale: è troppo importante nel posizionamento.

Jashari (dall'86') sv

Rabiot 8,5

Strepitoso. Si guadagna il rigore, segna l'1-2, segna l'1-3, corre, domina a testa alta, galoppa. Imperatore.

Bartesaghi 5,5

Molto in difficoltà nel primo tempo, soffre meno nella ripresa.

Leao 7

Nel primo tempo è chiamato più a rinculare che ad attaccare e i fondamentali difensivi, evidentemente, non fanno per lui. Il siparietto sul rigore, comunque garbato e composto, non lo scompone. Anzi: è lui a servire il cioccolatino per Rabiot per l'1-2 rossonero. L'assist è meraviglioso.

Loftus-Cheek (dal 69') 6

Ha di testa la palla dell'1-3, ma non inquadra la porta. Stavolta dà sostanza.

Nkunku 6,5

Nel primo tempo, il Milan fa una fatica tremenda a superare la metà campo e lui, che fa la punta, tra l'altro atipica, fa ancor più fatica a vedere palloni. Ne tocca bene uno, determinante, calciando perfettamente il rigore dell'1-1. Quarto gol nelle ultime tre partite.

Fullkrug (dal 62') 6,5

Fuori un mese, no fuori due settimane, forse torna con la Roma, difficile col Lecce, non convocato per Como: a metà ripresa di Como-Milan è in campo a lottare con i compagni e per la maglia.

All. Allegri 7

Il cambio tattito mette in difficoltà il suo Milan nel primo tempo: l'1-1 è miracolo. Poi, dopo l'intervallo, è un altro Milan. Con l'uomo che ha voluto lui che domina. Stanotte andrà a dormire coi tre punti.