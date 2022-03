Milan, il prossimo impegno: si tornerà in campo dopo l'ultima sosta

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Dopo la vittoria sul Cagliari, il Milan tornerà in campo tra ben due settimane; in questi giorni, infatti, il campionato si fermerà per l'ultima sosta nazionali della stagione. Al rientro, i rossoneri affronteranno il Bologna a San Siro nella sfida valida per la 31esima giornata di Serie A: non è ancora stata ufficializzata la data dell'incontro, ma sarà con ogni probabilità tra sabato 2 e domenica 3 aprile.