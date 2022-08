Milan, il racconto della giornata: Tomori firma fino al 2027! Pallone d'Oro, presenti Maignan e Leao. La probabile formazione

MilanNews.it

Ultimo giorno di allenamento a Milanello prima del ritorno in campionato contro l'Udinese. I rossoneri affronteranno i bianconeri per la prima partita di Serie A 22/23; c'è già grande curiosità per i Campioni d'Italia, che arriveranno alla gara con una sola assenza: Sandro Tonali, annunciata dallo stesso Pioli in conferenza stampa. Di seguito le notizie della giornata di oggi:

13.10 - Origi e Giroud recuperati, ma andaranno in panchina

Buone notizie dalla rifinitura odierna a Milanello: stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it sia Olivier Giroud, che ieri lavorava ancora a parte, e Divock Origi hanno svolto la seduta in gruppo: entrambi saranno convocati per la sfida di domani contro l'Udinese, ma ovviamente partiranno dalla panchina.

14.00 - Pioli in conferenza stampa: "È un Milan forte, contento dei nuovi arrivati. Mercato? I dirigenti sono sempre sul pezzo. Ho sentito Cardinale".

20.20 - Maignan e Leao candidati al Pallone d'Oro

Tra i 30 candidati al Pallone d'Oro sono presenti ben due rossoneri: Rafael Leao, protagonista per la cavalcata Scudetto del Milan, e Mike Maignan, reduce da una stagione senza imperfezioni.

20.42 - Tomori in sede per la firma

Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, Fikayo Tomori, difensore centrale rossonero, è arrivato in questi istanti in sede per la firma sul rinnovo del contratto. Il giocatore inglese, ricordiamo, si legherà al club di via Aldo Rossi fino al 2027.

21.20 - Ufficiale il rinnovo di Tomori!

AC Milan è lieto di annunciare il rinnovo del contratto di Fikayo Tomori fino al 30 giugno 2027. Arrivato al Milan nel gennaio 2021, Fikayo ha dimostrato da subito le sue qualità sul terreno di gioco, meritandosi l'affetto dei tifosi rossoneri. Tomori e il Milan proseguiranno insieme il loro cammino.

LA PROBABILE FORMAZIONE DEL MILAN

Maignan

Calabria Kalulu Tomori Theo

Bennacer Krunic

Messias Brahim Leao

Rebic