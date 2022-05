Milan, il raduno estivo al via il 4 luglio. I nazionali arriveranno successivamente

MilanNews.it

La stagione non è finita neanche da una settimana e già si pensa all'anno che verrà. Già perchè con il campionato che inizierà in anticipo per via dei mondiali invernali in Qatar, non manca poi così tanto al raduno di Milanello per la stagione 2022-2023. Secondo quanto riferito oggi dalla Gazzetta dello Sport e quanto riportato anche dalla redazione di MilanNews.it nella giornata di ieri, i Campioni d'Italia si ritroveranno a Milanello lunedì 4 luglio. I giocatori che sono adesso impegnati con le nazionali raggiungeranno la squadra nei giorni successivi, a grappolo.