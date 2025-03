Milan, il rendimento con le prime otto è da incubo: una sola vittoria

Il Milan è chiamato a compiere un mezzo miracolo: il quarto posto, che significa qualificazione alla prossima Champions League, al momento dista sei punti e ci sono ben cinque squadre a separare i rossoneri dall'obiettivo minimo stagionale per il campionato. In tutto questo, mancano solamente nove giornate al termine della Serie A e il Diavolo avrà cinque partite contro avversarie che occupano posizioni tra la prima e l'ottava. Non una bella notizia, se si conosce il rendimento della squadra in questa stagione...

Il Milan, infatti, in tutte le precedenti partite giocate fin qui contro squadre delle prime otto posizioni, ha vinto solamente una volta: era il derby di andata contro l'Inter, deciso dal colpo di testa da Matteo Gabbia. Per il resto solo amarezze: un pareggio nel derby di ritorno; un pareggio e una sconfitta con Lazio e Juventus. Poi ci sono state le gare di andata contro le cinque squadre che il Diavolo deve ancora affrontare la seconda volta: sconfitta con il Napoli, sconfitta con la Fiorentina, sconfitta con l'Atalanta, pareggio con la Roma e sconfitta con il Bologna.