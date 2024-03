Milan, il vice capitano contro la Lazio sarà Ismael Bennacer

vedi letture

Il Milan tra pochi minuti, alle 20.45, scenderà in campo allo Stadio Olimpico contro la Lazio, gara che apre la ventisettesima giornata di campionato. A guidare con la fascia da capitano i rossoneri in campo, complice la partenza di Calabria dalla panchina, sarà Theo Hernandez. Designato in distinta come vice-capitano il centrocampista algerino Ismael Bennacer.

Questa la formazione ufficiale del Milan: (4-2-3-1) Maignan; Florenzi, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Adli, Bennacer; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.

DOVE VEDERE LAZIO-MILAN

Data: venerdì 1 marzo 2024

Ore: 20:45

Stadio: Olimpico, Roma

TV: DAZN, Zona DAZN

Web: MilanNews.it