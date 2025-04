Milan imbattuto nei derby in stagione: il parere di un ex calciatore interista

L'ex centrocampista di Palermo, Siena e Bari, ma cresciuto all'Inter, Francesco Bolzoni, ha rilasciato una intervista a L'Interista nel corso della quale ha parlato dell'incubo che il derby è diventato per i nerazzurri di Simone Inzaghi in questa stagione: 5 partite, 3 ko e 2 pareggi strappati dopo essere stati in svantaggio.

Perché l'Inter si è inceppata nei derby, quest'anno?

"Secondo me perché per il Milan il derby quest'anno è tutto, mentre l'Inter ha il focus anche su altro. Per vincere una competizione si sa che non basta vincere solo la Stracittadina, ma serve anche vincere le altre partite, quindi la maggior fame la spiego così ed è questo che vedo che l'Inter ha in testa ora".