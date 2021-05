Milan in Champions League: sarà la 18ª partecipazione dal cambio di denominazione

Come riportato da Transfermarkt.it, il Milan comincerà a settembre la 18esima partecipazione della sua storia alla Champions League dal cambio di denominazione tra l'attuale - Champions League, per l'appunto - e la precedente Coppa dei Campioni. Meglio dei rossoneri solo la Juventus con 22 partecipazioni; alle spalle del club di via Aldo Rossi Inter (16), Roma (12), Lazio e Napoli (7).