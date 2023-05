Milan in Champions se... Tutte le combinazioni possibili

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Il Milan nelle ultime due giornate di campionato si gioca l'accesso alla prossima Champions League per cui è diventato nuovamente padrone del proprio destino dopo la penalizzazione di 10 punti comminata lo scorso lunedì sera alla Juventus e la successiva sconfitta dei bianconeri a Empoli. La squadra di Pioli dovrà affrontare proprio la Juventus questa domenica alle 20.45 a Torino e poi chiuderà nel weekend del 4 giugno in casa contro il Verona. Queste tutte le combinazioni possibili, il Milan in Champions se...:

- Batte la Juventus

- Pareggia con la Juventus + Roma e Atalanta non vincono

- Perde con la Juventus ma vince con il Verona