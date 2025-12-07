Milan, in Serie A la porta rossonera è inviolata da 208'

di Enrico Ferrazzi

In vista di Torino-Milan, gara valida per la 14^ giornata di Serie A, il sito della Lega Calcio Serie A riporta queste statistiche sulle due squadre: 

TORINO

"Il Torino ha vinto le ultime 3 sfide in casa contro il Milan, evento che non accadeva dal periodo 1975/76 – 1977/78. 

Torino non vince da 5 turni in campionato: 3 pareggi e 2 sconfitte dal 26 ottobre scorso. Ultima vittoria interna per 2-1 sul Genoa. 

Sei delle 23 reti subite dai granata sono state concesse nei 15’ prima della pausa, tra 31’ e 45’ inclusi recuperi". 

MILAN

"Milan squadra che subisce più rigori nella Serie A 2025/26, 4 finora, come Udinese, Fiorentina e Napoli. 

Rossoneri a porta inviolata da 208’: ultima rete subita al 62’ di Parma-Milan 2-2 dello scorso 8 novembre, autore Delprato". 
 