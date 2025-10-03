Milan in testa alla classifica, il primato mancava dalla folle notte di Genova di due anni fa
Con la bella vittoria di domenica sera a San Siro contro il Napoli, un 2-1 ottenuto con una grande prova di carattere dopo essere rimasti in 10 per gran parte del secondo tempo, il Milan raggiunge la testa della classifica proprio con i partenopei e la Roma. Una situazione che ai rossoneri mancava da quasi due anni, anche se allora il primato era in solitaria.
Era l'8 ottobre 2023, quasi due anni fa, e la squadra allenata da Stefano Pioli aveva sbancato Marassi con un gol di Pulisic nel finale, al quale erano poi seguiti circa 15 minuti di pura follia con Maignan che si fa espellere e con Olivier Giroud che va in porta, effettuando anche un paio di interventi di alto livello. Dopo quasi due anni e quattro allenatori diversi il Milan tocca nuovamente il primo posto in classifica.
