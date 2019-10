La partita di stasera sarà l’ottava volta negli ultimi nove incontri in Serie A tra Roma e Milan che i capitolini si presentano all’appuntamento davanti in classifica; l’unica eccezione nella gara di ritorno dello scorso campionato, quando invece i rossoneri guardavano dall’alto verso il basso forti di un quarto posto in graduatoria, rispetto al quinto dei giallorossi.