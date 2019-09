Milan-Inter: al via la vendita libera dei biglietti

Il Derby è la partita della stagione, con un fascino e un'importanza che vanno al di là di ogni posizione in classifica: è l'evento che coinvolge un'intera città, che richiama da sempre il pubblico delle grandi occasioni e un appuntamento a cui un vero rossonero non può e non deve mancare.

AL VIA LA VENDITA LIBERA

Dopo le fasi di vendita riservate agli abbonati e ai titolari di Cuore Rossonero, dal 2 settembre prende il via la vendita libera: su acmilan.com/biglietti è possibile vedere la disponibilità in tempo reale e scegliere il proprio posto tra i migliori disponibili. Le vendite sono attive anche presso la biglietteria di Casa Milan, nei punti vendite Vivaticket e alle casse dello stadio il giorno della partita (per eventuali biglietti residui).

ABBONARSI CONVIENE… ANCORA!

Prosegue fino all'8 settembre la vendita degli abbonamenti, puoi quindi assicurarti un posto a San Siro non solo per il Derby di Milano, ma per tutte le 18 gare casalinghe della stagione. Scopri prezzi, offerte speciali e settori ancora disponibili su abbonamenti.acmilan.com.

ACQUISTI SICURI

Ricordiamo di evitare gli acquisti sui canali diversi da quelli ufficiali. La società non risponde per danni o frodi subite a seguito di acquisti effettuati in canali non autorizzati.

HOSPITALITY

Sono ancora disponibili gli ultimi posti di prestigio a San Siro, a partire da 400€! Per informazioni scrivere a hospitality@acmilan.com.

SETTORE OSPITI

Prosegue anche la vendita dei biglietti di Secondo Anello Verde, settore tradizionalmente riservato ai tifosi ospiti dell'Inter: qui tutte le informazioni sulla vendita, gestita dalla Società nerazzurra.

Vi aspettiamo a San Siro!