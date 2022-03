Milan-Inter, La Repubblica: "Il derby conta sempre tanto ma, questo di più"

MilanNews.it

"Il derby conta sempre tanto, ma questo di più". Esordisce così La Repubblica oggi al suo interno analizzando Milan-Inter di stasera. Non sarà solo la semifinale di andata di Coppa Italia, ma anche un esame in ottica scudetto da superare. Le due squadre si conoscono a memoria e il criterio per le formazioni non sarà l'invenzione tattica, bensì la condizione atletica. E Inzaghi ha appena ritrovato tutta l'intera rosa a disposizione.