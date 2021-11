Milan-Inter, Marotta: "Derby bellissimo spot, c'è rammarico per il pari"

(ANSA) - ROMA, 08 NOV - "E' stato un bellissimo spot per il mondo del calcio, la partita è stata vista in 150 Paesi". L'amministratore delegato dell'Inter, Giuseppe Marotta, a Radio Anch'io sport commenta il derby di Milano conclusosi 1-1. "E' chiaro che resta il rammarico per non essere riusciti a vincere, merito anche dell'avversario. La lotta scudetto? Siamo in una fase altamente interlocutoria del campionato, la differenza è rappresentata dal fatto che il Milan è cresciuto nell'era Pioli e sta giocando un ruolo di primo piano, dobbiamo prenderne atto". Marotta parla anche di mercato rispondendo ad una domanda sul possibile interessamento dell'Inter a Insigne: 'siamo omogenei in ogni reparto, credo che a gennaio non faremo niente anche se monitoriamo la situazione in prospettiva". (ANSA).