Milan-Inter: novità e informazioni utili per i tifosi presenti allo stadio

In occasione del Derby Milan-Inter, valido per la 23ª giornata della Serie A 2024/25 e in programma sabato 2 febbraio alle ore 18.00, gli ingressi al pubblico dello stadio di San Siro apriranno come di consueto alle ore 16.00 (-2h dal fischio d'inizio), ad eccezione degli ingressi 2 e 14 che apriranno alle ore 15.00 (-3h). Invitiamo i tifosi a recarsi allo stadio per tempo, considerate sia le procedure di accesso che il traffico cittadino che potrebbe rallentare l'afflusso a San Siro.