Milan-Inter, sarà la partita numero 500 giocata dal Milan nel mese di marzo nella sua storia

Come riportato dal sito magliarossonera.it, Milan-Inter di questa sera sarà la partita numero 500 giocata nel mese di marzo per il Milan. 18 i precedenti giocati il 1° marzo, con 9 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte.

C'è anche un precedente con l'Inter, nella stagione 1986-87, era un derby di Serie A con l'Inter che giocava in casa, e vinse il Milan 2-1 con reti di Galderisi e Virdis a rispondere all'autorete di Franco Baresi nel primo tempo. Tre le partite di Coppa Italia giocate in questo giorno: una sconfitta a Torino in casa granata nel 1961 per 2-1, e due vittorie interne, ancora con il Torino (4-2 nel 1967) e 5-0 all'Alessandria nel 2016.