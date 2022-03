Milan, interessamento per Bajrami: i numeri stagionali del trequartista albanese

MilanNews.it

Oggi il giornale torinese Tuttosport, ha riportato la notizia dell’interessamento del Milan per Nedim Bajrami dell’Empoli. I rossoneri si troveranno di fronte il trequartista albanese proprio sabato nella sfida di San Siro. Bajrami, nato a Zurigo il 28 febbraio 1999, in questa stagione ha giocato per ora 29 partite fra campionato e Coppa Italia. I suoi numeri sono positivi dato che si tratta della prima stagione in Serie A: 9 gol e 5 assist.