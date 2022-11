Milan, interrotta striscia di gol che durava da nove gare consecutive

MilanNews.it

Con lo 0-0 maturato a Cremona ieri sera, il Milan ha interrotto una serie realizzativa che per i rossoneri durava da 9 gare consecutive in campionato. L'ultima volta che la formazione di Pioli non aveva trovato il gol era stata in occasione della quarta giornata di campionato a Reggio Emilia contro il Sassuolo, partita terminata anche in quella circostanza sul risultato di 0-0.