Milan, jolly Adli: può giocare a centrocampo e sulla trequarti

Il Milan è alla ricerca di rinforzi per il centrocampo in vista della prossima stagione. In verità i rossoneri un colpo l’hanno già piazzato. Si tratta di Yacine Adli, acquistato la scorsa estate e “parcheggiato” in prestito al Bordeaux fino a giugno. Il francese sta facendo benissimo in Francia e potrebbe garantire diverse soluzioni a Pioli. Adli, infatti, potrebbe giocare a centrocampo ma pure sulla trequarti. Come sottolinea il Corriere dello Sport, se dovesse essere schierato dietro le punte, il Milan avrebbe già un rinforzo pronto senza dover più ritoccare il reparto. Lui e Diaz sarebbero i due trequartisti, mentre in mediana Sanches e Pobega (con Tonali, Bennacer e Bakayoko) potrebbero bastare.