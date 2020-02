Milan-Juve al terzo posto assoluto a San Siro per spettatori in Coppa Italia

Un San Siro gremitissimo per Milan-Juventus di Coppa Italia con 72.738 spettatori. Non è però il record assoluto a San Siro nei match in coppa nazionale. Nel 1990, nella finale di ritorno contro la Juventus, le presenze furono 83.928, mentre nel marzo 1992, ancora in Milan-Juvenrus, gli spettatori furono 73.114. Terza posizione quindi per la gara appena disputata tra rossoneri e bianconeri.