Milan-Juventus Femminile: al via la vendita dei biglietti

È aperta da questa mattina la vendita dei biglietti per la gara di Serie A Femminile Milan-Juventus Women, in programma domenica 17 novembre alle ore 15 presso lo Stadio Brianteo di Monza, una delle sfide più interessanti del campionato. Due squadre che si affronteranno a viso aperto per inseguire la vittoria e ottenere tre punti preziosi per la classifica, in quella che sarà anche una festa dello sport, oltre che una gara importante.

I singoli tagliandi della partita della Prima Squadra femminile rossonera sono disponibili sul sito vivaticket, già attivo per le gare casalinghe della Prima Squadra maschile, nei punti vendita vivaticket e presso le casse stadio il giorno della gara. I biglietti della Curva Nord, dedicata alla tifoseria ospite, sono invece acquistabili solo in prevendita.

Queste le tipologie dei biglietti disponibili e il relativo listino:

TRIBUNA E TRIBUNA LATERALE: €10,00, prevendita o casse stadio il giorno gara

CURVA SUD: €5,00, prevendita o casse stadio il giorno gara

CURVA NORD (OSPITI): €5,00, prevendita, NON in vendita il giorno gara

Da oggi sono disponibili anche gli abbonamenti stagionali per le gare delle Rossonere, sempre su vivaticket:

TRIBUNA E TRIBUNA LATERALE: €40,00, disponibile solo su vivaticket

CURVA SUD: €20,00, disponibile solo su vivaticket

Assicurati un posto al Brianteo per sostenere le rossonere!